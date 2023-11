Cancer du poumon : Le cas du Maroc est critique

Les dernières statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont inquiétantes. Le cancer du poumon est en augmentation constante au Maroc. C’est le deuxième cancer le plus fréquent avec 7.353 nouveaux cas par an, et constitue la principale cause de mortalité par cancer. Plus de 6.500 décès en 2020, principalement chez les hommes (88%) contre les femmes (12%). Les fumeurs sont les principales victimes du cancer du poumon masculin dû au tabac, soit 87% des cas. Selon l’OMS, le tabagisme a été à l’origine de 4.227 nouveaux cas de cancer du poumon en 2021.

L’association Dar Zhor, intervenant dans l’accompagnement et le bien-être des personnes touchées par le cancer, mène une large campagne de sensibilisation au cancer du poumon. L’Association lance ainsi un appel à l’ensemble de la société pour l’application de toutes les mesures spécifiques de lutte contre le tabagisme, prévues dans le deuxième Plan national de prévention et de contrôle du cancer 2020-2029.

Menée en partenariat avec plusieurs associations médicales nationales engagées dans la prise en charge du cancer du poumon, la campagne de sensibilisation prévoit à la fois la diffusion de capsules de sensibilisation sur les réseaux sociaux de l’association Dar Zhor et de ses partenaires ainsi que des émissions radio animées par des médecins spécialistes.

Il n’y a pas que les fumeurs qui sont touchés

L’objectif est de souligner l’importance du dépistage du cancer du poumon qui peut améliorer le taux de survie en particulier s’il est détecté précocement. Le dépistage repose sur la réalisation d’un scanner thoracique à faible dose, sans injection, chez les personnes asymptomatiques à risque élevé, telles que les fumeurs ou les anciens fumeurs. Toutefois, même si le tabagisme est la cause de 80% des cas de cancer du poumon, d’autres facteurs de risque sont à prendre en considération, notamment l’exposition professionnelle et environnementale et les composantes génétiques. La campagne met aussi l’accent sur les symptômes de cette pathologie, comme une toux persistante, des douleurs thoraciques, un essoufflement, des crachats de sang, une fatigue intense, une perte de poids sans cause connue et, enfin, des infections pulmonaires répétitives.