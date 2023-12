Brekane se dote de nouvelle structures de développement et d’animation pour enfants et jeunes

Des centres sociaux viennent de voir le jour dans la province de Berkane, dans le cadre du renforcement de la protection des enfants et du développement des infrastructures. Une initiative qui vise à soutenir les familles et à promouvoir le développement durable.

Il s’agit du Centre de développement et d’animation des enfants et des jeunes dans la commune d’Ain Reggada. Ce projet, réalisé pour un coût total de 3,6 millions de dirhams, a été financé conjointement par l’INDH (1,9 MDH), la commune d’Ain Reggada (1,3 MDH) et le Conseil provincial de Berkane (400 000 dirhams). Il vise à former et à qualifier les enfants, les jeunes et le tissu associatif, à renforcer les capacités des associations, et à organiser des activités parallèles.

Érigé sur une superficie d’environ 1.245 m², comprenant des espaces dédiés aux arts, à la numérisation, à la connaissance et aux jeux, ce centre vise également à encourager la créativité, l’ouverture et l’innovation, à perfectionner les talents des élèves et à valoriser leurs énergies créatives, tout en œuvrant pour améliorer la vie scolaire et développer les compétences des élèves.

Dans la ville de Berkane, une Maison des enfants a été réhabilitée et équipée pour un coût total de 1,2 MDH, dont 239.000 dirhams financés par l’INDH. Ce foyer, d’une capacité d’accueil de 96 personnes, offre des services d’accueil, de restauration, d’hébergement et de soins paramédicaux, ainsi qu’un accompagnement social et éducatif au profit des élèves en situation précaire.

Par ailleurs, un Centre pour enfants à besoins spécifiques devrait voir le jour dans la commune d’Ahfir, ainsi qu’un espace de formation et d’accueil pour les femmes et les enfants en situation difficile au Centre de Développement Humain Al-Fadl à Berkane. Des conventions de partenariat ont été signées, en ce sens, entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, le conseil provincial de Berkane d’une part, et la Commune d’Ahfir et des associations locales, de l’autre.