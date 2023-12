Signature d’une convention entre le Conseil supérieur de l’Éducation et la CGEM

Le Conseil supérieur de l’Éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ont signé, ce jeudi à Rabat, une convention de partenariat entre les deux institutions.

La présente convention vise l’instauration d’une collaboration pour la convergence entre la demande du marché du travail et l’offre de formation aux différents cycles du système éducatif dans sa globalité, et ce, en tenant compte des transformations de l’économie nationale et de l’évolution des qualifications et de l’emploi.

Outre l’échange de données et la constitution de groupes de travail et de réflexion sur des thématiques concernant la formation, les compétences et l’employabilité, les domaines de collaboration prévus entre les deux institutions portent essentiellement sur les dispositifs de veille en matière d’éducation et de formation, l’évaluation du rendement du système d’enseignement et de la formation professionnelle, la promotion des dispositifs de formation continue, l’ouverture du monde de l’entreprise sur les universités et le développement de l’innovation et la recherche scientifique.

Pour sa mise en œuvre, la convention prévoit la constitution d’un comité conjoint d’experts chargé de la veille du système éducatif et de formation en relation avec l’évolution des structures économiques, de l’emploi et des compétences.

Ce comité aura également pour mission de superviser des études prospectives sur les tendances futures des métiers et de l’emploi en relation avec les transformations des structures économiques, ainsi que les possibilités de développement de la formation continue au sein de l’entreprise, la formation par alternance et la formation tout long de la vie