Santé et bien-être : Les bons conseils pour rester en forme durant l’été

Une nutrition équilibrée, une pratique régulière du sport, et une hydratation optimale sont des éléments essentiels pour préserver une bonne santé et rester en bonne forme aussi bien physique que morale. Les habitudes alimentaires des Marocains ont beaucoup changé ces derniers temps, surtout en milieu urbain. Jointe par La Vie Eco, la nutritionniste Valérie Alighieri estime qu’il y a «une prise de conscience de l’importance de l’alimentation pour la santé au sein de la société . Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire pour prévenir contre les risques liés au surpoids et à l’obésité». Selon cette experte, «même si les mentalités ont évolué, l’alimentation reste encore souvent trop riche par rapport aux dépenses énergétiques. La combinaison sédentarité/régime riche, est un véritable fléau pour la santé, sur le plan cardiovasculaire et métabolique en premier, mais aussi pour les autres appareils de l’organisme».

Rester en bonne forme pendant l’été

Pendant les vacances d’été, il est plus difficile d’avoir une alimentation saine et équilibrée, la saison estivale étant souvent synonyme de plaisirs et de perte de rythme. «L’été est propice aux sorties aux restaurants où les plats sont souvent plus gras que ceux préparés à la maison. Pendant les vacances, les hôtels proposent des formules buffet où il est possible de se servir à volonté. Il faut rester raisonnable sur les quantités», conseille la nutritionniste. Elle appelle à «privilégier les légumes riches en eau qui contribuent à une bonne hydratation par temps chaud, les crudités dans les buffets, plutôt que les légumes préparés avec beaucoup de matières grasses». Elle note également qu’il faut «éviter les fritures et consommer plus de poisson que de viande. Sans abuser des grillades au charbon de bois qui sont nocives».

Les changements de routine pendant les vacances estivales affectent également l’alimentation des enfants. Les parents doivent rester attentifs au maintien d’une nutrition adéquate chez eux. Dans ce sens, Valérie Alighieri souligne que «l’éducation nutritionnelle doit se faire tout au long de l’année, et non seulement pendant l’été. Les enfants qui ont de bonnes habitudes les gardent même pendant les vacances», précise-t-elle. «Il faut respecter les horaires des repas au maximum et éviter les grignotages. On peut arriver à se faire plaisir sans faire trop d’excès. Encouragez surtout vos enfants à pratiquer des activités sportives».

Sport et été : les bons gestes

Pour plusieurs, l’été rime avec la pratique du sport à l’air libre. Vélo, course à pied, … Les activités physiques gagnent beaucoup d’adeptes pendant la saison estivale. Mais lorsque les températures montent, il faut prendre quelques précautions de base, et surtout, éviter de pratiquer du sport en milieu de la journée, période durant laquelle le mercure atteint son summum. «Il est préférable de choisir des horaires plus frais, très tôt le matin ou en soirée», recommande Valérie.

Plus il fait chaud, plus la personne transpire. Alors pour compenser cette perte en eau, il faut bien s’hydrater. La nutritionniste déconseille la consommation des boissons glacées. Même si elles donnent une sensation de fraîcheur, ces boissons peuvent provoquer plusieurs troubles. «Le très froid et le très chaud sont déconseillés de façon générale pour le système digestif. De l’eau à température ambiante reste le plus raisonnable», conclut-elle.