Samsung Galaxy S23 FE

Design

Un design identique.

Il arrive en couleur (vert, violet, noir et blanc) avec deux coloris en édition limitée sur le site web (orange et bleu). Le fabricant coréen l’a doté d’un contour en aluminium mat, là où les Galaxy S23 profitaient d’une finition plus premium. Sous le capot, un processeur Exynos 2200 déjà à l’œuvre sur le S22 sorti l’année dernière pour baisser le prix du FE.

Écran

Plus grand que le S23.

Le smartphone possède un écran Oled de 6,4 pouces et doté d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une définition de 2340×1080 pixels (403 ppi en 19,5:9). S’il est moins lumineux que son grand frère le Galaxy S23, il n’en demeure pas moins plus lumineux que la moyenne des smartphones de sa gamme.

Charge

Une autonomie d’un peu plus d’une journée.

Si le S23 ne disposait que de 3900 mAh, le S23 FE est, lui, doté de 4500 mAh, soit presque autant que le S23+ qui dispose de 4700. Au programme, une autonomie d’une journée. La version FE est disponible depuis le 8 décembre 2023 au prix de 699 euros en version 8 Go + 128 Go, et 759 euros en version 8 Go + 256 Go. Un bon rapport qualité-prix.