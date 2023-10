100 entreprises marocaines bénéficieront du programme “Women Empowered”

Elaboré par le Technopark de Casablanca en partenariat avec les plateformes MentorCloud et Voyaj, le programme “Women Empowered” vient d’être lancé à l’occasion de la Journée nationale de la femme marocaine. Une centaine d’entreprises marocaines seront accompagnées dans le cadre d’un dispositif riche de mentorat.

Le programme qui constitue une première en Afrique et dans le monde arabe, réitère l’engagement du Technopark en faveur de la promotion de l’égalité des sexes, de la résilience et de l’autonomisation des femmes et leur intégration dans le tissu économique marocain, et témoigne de la volonté commune de l’incubateur marocain, de MentorCloud et de Voyaj à soutenir le parcours professionnel des femmes au Maroc et dans le monde via le mentorat.

Lamia Benmakhlouf, DG du Technopark Casablanca, a fait part de l’ambition du Technopark de faire du programme “Women Empowered” une expérience inspirante à l’échelle mondiale, notant que les entreprises soutenues auront accès à un large dispositif d’accompagnement conçu pour stimuler leur croissance, dont une communauté internationale de mentors et d’experts.

De son côté, la fondatrice et présidente directrice générale de la plateforme Voyaj, Yasmine El Baggari a relevé que le manque d’opportunités et d’infrastructures figurent parmi les grands défis que rencontrent les femmes aujourd’hui, notant qu’une vision large et fondée sur la réalité de la société s’impose pour réussir l’entrepreneuriat féminin et l’intégration des femmes dans l’économie.

“Les femmes entrepreneures représentent 16% des entrepreneurs marocains, ce qui appelle à davantage d’efforts pour repérer les véritables challenges auxquels font face les femmes aujourd’hui, comme première étape pour réussir les actions d’accompagnement”, a-t-elle ajouté.