Recherche nucléaire : Le Cnesten conclut des accords avec deux partenaires asiatiques

Le Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (Cnesten) a conclu deux accords de coopération en sciences et technologies nucléaires lors de la 67e session ordinaire de la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui s’est tenue du 25 au 29 septembre à Vienne, en Autriche.

Le premier accord, signé avec la Compagnie nationale nucléaire chinoise Outre-Mer (CNOS), vise à promouvoir la réalisation de projets communs dans divers domaines des sciences et des technologies nucléaires. Il prévoit également des échanges d’experts, l’organisation de sessions de formation et d’événements scientifiques et techniques.

Le deuxième mémorandum d’entente a été signé avec l’Institut coréen de recherche sur l’énergie atomique (KAERI) avec pour objectif de collaborer sur des projets de sciences et technologies nucléaires, dans le but de contribuer au développement socio-économique du pays.

Il convient de rappeler que lors de cette 67e session ordinaire de la Conférence générale de l’AIEA, le Cnesten a été désigné «Centre international basé sur les réacteurs de recherche» (ICERR). Cette désignation, valable pour la période 2023-2027, permettra au Cnesten, en tant que premier centre de recherche en Afrique à la recevoir, de dispenser deux types de formation : l’éducation et la formation, ainsi que la formation pratique.