Rappel du FC Barcelone : Ezzalzouli es mi propiedad

L’information a fait le tour de la toile quelques heures avant le début du deuxième match de la CAN U23 organisée au Maroc entre la sélection nationale et son homologue Ghanéenne. Le FC Barcelone serait comme on dit «fâché» de la participation de Abdessamad Ezzalzouli dans cette édition et l’aurait «sommé» d’arrêter immédiatement. La direction du club catalan n’aurait pas été informée par la FRMF de cette participation jusqu’à ce qu’elle constate la grande performance du jeune Lion de l’Atlas lors du match d’ouverture contre la Guinée. Et comme le joueur est censé lui «appartenir», alors elle proteste. Mais si on demandait du côté de la Fédération, et qu’on découvre que le club auquel Ezzalzouli est toujours prêté, en l’occurrence à Osasuna, a été, lui, informé que l’ailier gauche marocain porterait les couleurs nationales pour au moins une probable qualification aux JO Paris 2024?

Certains avancent que le club catalan est soucieux parce que Abdessamad fait partie du projet de Xavi Hernández pour la saison prochaine. Il serait titulaire par exemple? On passe sur des médias espagnols qui relatent, à tort ou à raison, que le joueur est fin prêt pour s’intégrer dans le modèle du club, qu’il pourrait apporter une touche différente après avoir prouvé avec Osasuna qu’il était en mesure de jouer sur l’aile…

Même un observateur qui n’a jamais travaillé dans Bein Sports saurait que c’est quasi impossible. Avec des rivaux comme Dembélé et Raphinha, Ezzalzouli risque de vieillir sur le banc, à moins que l’un des deux soit complètement out, et encore.

Mais la réalité peut être ailleurs. Il y a des clubs qui sont prêts à tout pour maintenir leur compétitivité sportive, surtout quand leur trésorerie se situe dans le rouge. L’investissement est donc halal dans ce cas. Et lorsque le produit objet d’investissement est très demandé, la moindre des choses c’est de le garder intact jusqu’au moment de la vente. Alors on imagine, Allah yehfad, que Abdessamad soit blessé et la perte d’un pactole considérable pour le propriétaire. La vraie question c’est : comment réaliser un maximum d’argent dans la transaction Ezzalzouli ? Et non : Sur quel côté jouera-t-il au Barça la saison prochaine ?