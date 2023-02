Rallye Aicha des Gazelles : Un équipage inédit à la 32ème édition

« Une jeune fille ne peut avoir de meilleur guide que sa mère », disait l’écrivain et journaliste Antoine François Prévost. Armés de ce formidable esprit de complicité mutuelle, l’équipage 236, Mounia et Rita Boukhriss, une maman et sa fille, s’apprêtent à concourir à la 32 édition du Rallye Aicha des Gazelles.

Deux femmes pétries de l’amour du sport, transmis d’une génération à l’autre, ont contribué au rayonnement du sport féminin au Maroc.

De New York à Tokyo, Mounia court de marathon en marathon, à travers le monde, en quête d’endurance et de performance. Sa fille Rita, nageuse intrépide, a participé récemment au Morocco Swimtreck.

Passionnées toutes deux de kitesurf et inconditionnelles des vents et paysages de Dakhla, Mounia et sa fille Rita ont participé, en 2020, à la compétition Sahraouyia.

Pour cette première expérience du Rallye Aicha des Gazelles, Mounia et Rita Boukhriss seront les ambassadrices de « La Goutte de Lait », une association engagée depuis 1915 dans la prise en charge des bébés prématurés à travers le Maroc.

Se lancer des défis, dépasser ses limites, une démarche essentielle dans la construction de soi et dans la transmission des valeurs. Et le faire entre mère et fille sera forcément une expérience en réalité augmentée !

Rappelons que le Rallye Aicha des Gazelles est une course de navigation avec carte et boussole uniquement.

Pendant 9 jours, les gazelles candidates libres vont devoir faire preuve de stratégie et persévérance pour affronter le désert marocain et rallier tous les points de passage en un minimum de kilomètres.