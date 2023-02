Paiement mobile : Huawei et Orange Maroc s’allient

Huawei s’associe à Orange Maroc en lançant le service Direct Carrier Billing (DCB) au profit de ses clients Marocains.

Le Direct Carrier Billing est un mode de paiement qui permet de facturer l’achat de contenus ou de services digitaux directement sur la facture mobile de l’utilisateur.

« Les clients de Huawei peuvent ainsi profiter des différentes offres proposées par les plateformes HUAWEI AppGallery, HUAWEI Music, HUAWEI Video, HUAWEI Mobile Cloud et HUAWEI Themes, en recourant à des paiements électroniques fiables et rapides » explique la firme dans un communiqué.

Appelé également la facturation directe par l’opérateur, le Direct Carrier Billing est un service de paiement qui se veut simple, pratique et sécurisé. En effet, il permet aux consommateurs de payer par voie numérique, sans carte bancaire, de plusieurs services interactifs, et ce de manière sécurisée et dans le respect de leur vie privée. Ce service de paiement mobile permet, concrètement, à l’utilisateur de saisir uniquement son numéro de téléphone pour effectuer le paiement.

De même, les données personnelles du client sont protégées, puisqu’aucune donnée n’est transmise lors du processus de paiement. Le Direct Carrier Billing est ainsi une solution efficace pour les consommateurs soucieux de la sécurité de leurs données personnelles et bancaires, car ils n’ont plus recours au double facteur d’authentification qui ralentit le parcours d’achat.

Le nouveau service est destiné à tous les clients d’Orange Maroc disposant d’un forfait postpayé ou prépayé. En fonction du forfait du client, le montant de la transaction est déduit soit de la facture mensuelle de l’abonnement ou du solde mobile disponible.

Le Maroc, un marché porteur

Dans l’indice DCB 2022, initié par Evina et Telecoming, le Maroc figure parmi les marchés à fort potentiel pour une utilisation massive de cette technologie innovante. Avec un score de 3,3 sur 5 0, le Maroc fait partie des marchés prometteurs de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), grâce notamment au déploiement important de cette solution et à l’investissement dans des mesures de cybersécurité pour un parcours fiable et sécurisé des clients. Outre ses multiples avantages fonctionnels, cette technologie de paiement contribue à l’inclusion numérique et à une augmentation de la digitalisation de l’économie.

Par ailleurs, une étude de Juniper Research a révélé que la valeur des dépenses des utilisateurs en biens numériques via la facturation par l’opérateur dépassera 74 milliards de dollars d’ici 2026.