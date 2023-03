Oasis Into The Wild: voici la programmation de la 2e édition

«Oasis Into The Wild» revient en force. Le festival vient de dévoiler les premiers noms d’artistes de son affiche 2023, ainsi que le tout nouveau site où se déroulera la deuxième édition du 27 au 29 octobre prochain. Et c’est l’iconique Atlas Studios de Ouarzazate qui a été choisi pour abriter cette édition qui promet de belles surprises. «Cette édition sera l’occasion d’une nouvelle fête sensorielle ultime avec un panel d’artistes internationaux de classe mondiale comme Honey Dijon, DJ Koze, Jyoty, Partiboi69 b2b LB aka Labat, Romy, Sofia Kourtesis et TSHA, ainsi qu’une sélection soigneusement choisie de talentueux artistes marocains», soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Into the Wild est le plus récent concept imaginé par l’équipe à l’origine du festival marocain Oasis. En invitant au voyage à travers le Maroc depuis sa base originelle de Marrakech, Into the Wild «poursuit l’appel à la danse du Oasis Festival en le reliant à l’excitation de la découverte d’un pays unique, dont les multiples destinations sont autant de nouveaux endroits à apprécier à travers la musique, la culture et le bien-être», précise le communiqué.

Le programme d’Into the Wild 2023 s’annonce copieux, avec Honey Dijon, collaborateur de la célèbre lauréate du Grammy Award Beyoncé, tête d’affiche de la première salve d’artistes annoncés. Les aficionados de ce festival retrouveront également les étonnantes sonorités du boss du label Pampa, DJ Koze, le métissage bouillonnant de musique clubbing de la native d’Amsterdam (mais désormais basée à Londres) Jyoty, ou encore la très attendue rencontre en b2b de l’énigmatique selector australien Partiboi69 et du Français LB aka Labat. Romy du groupe The xx fera découvrir un set hybride où elle jouera des morceaux de son nouvel album solo, tandis que des touches plus world-music résonneront avec la productrice, vocaliste et DJ péruvienne Sofia Kourtesis, et que house et techno trouveront leur expression la plus prospective et poppy avec la Londonienne TSHA.

Parmi la nouvelle scène d’artistes marocains émergents, talents en devenir ou artistes déjà confirmés, il faudra aussi citer les AliA, ANÏA, AMVN, Capra, Driss Bennis aka OCB, Kawtar Sadik, Kosh, Liver J, Nathabes B2B Abel Ray, NOMADS et OJOO GYAL. Hormis le dancefloor, Oasis Into the Wild offrira également un vibrant mélange de stimulation sensorielle. Des ateliers de présentation de cuisine contemporaine marocaine avec une expérience de dîner en mode pop-up sur site seront proposés. D’autres fenêtres permettront de découvrir l’art le plus pointu et chatoyant en provenance des créateurs nord-africains les plus en vue. Il y aura encore de nombreuses opportunités de se relaxer et de se ressourcer grâce à toute une pléiade d’activités de bien-être.

Tout cet alléchant programme se déroulera au cœur des mondialement renommés Atlas Studios de Ouarzazate, plateau de tournage ultra-culte de nombreux films à succès d’Hollywood localisé au beau milieu de sidérantes vues sur le paysage désertique environnant. Les trois heures de route entre Marrakech et Ouarzazate figurent parmi les plus impressionnantes d’Afrique du Nord, et vous feront traverser les majestueuses montagnes de l’Atlas dans un inoubliable voyage.

Des bus ont été spécialement affrétés au départ de plusieurs points de Marrakech, y compris l’aéroport, avec réservation en ligne possible directement depuis le site internet du festival. Pour les tarifs, le Pass de deux jours est proposé à 180 euros, alors que celui du week-end trois jours (incluant la soirée d’ouverture) est vendu à 230 euros. Les tickets sont en vente sur le site intothewild.ma.