Native du quartier populaire de Yaâqoub Al Mansour de Rabat, Nezha Bidouane, spécialiste du 400 mètres haies, allait devenir championne du monde à deux reprises, en 1997 et 2001.

Elle a également gagné la médaille de bronze lors des Olympiades de Sidney 2000 et plusieurs autres trophées. Actuellement, Nezha Bidouane est présidente de la Fédération royale marocaine du Sport pour Tous et elle est très présente lors d’activités sportives et d’ordre social.