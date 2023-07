Ne perdez pas de vue Lamine Yamal

Cette semaine signe le retour à l’entraînement dans plusieurs clubs européens, se préparant déjà pour la reprise. En revanche, certaines équipes cherchent encore leur entraîneur, quand d’autres planchent sur leur mercato. Ce lundi 10 juillet est donc la date du retour au travail pour le FC Barcelone. Les joueurs ont passé la traditionnelle visite médicale et les tests physiques d’avant-saison lundi matin.

Parmi les 26 joueurs présents se trouve Lamine Yamal, connu désormais pour être le plus jeune joueur à faire ses débuts dans l’histoire de la Liga espagnole. Ce joueur exceptionnellement doué n’a pas encore 16 ans (il les fêtera ce jeudi), mais dispose déjà d’une large aura parmi les fans du Barça. Le joueur maroco-équato-guinéo-espagnol va bientôt signer son contrat professionnel avec les Blaugranas pour une durée de cinq ans. C’est le grand challenge de La Masia pour la saison 2023-2024. Le Club catalan connaît des difficultés financières en plus des contraintes du fair-play financier…

Il ne reste donc que le centre de formation et ses talents déjà confirmés, dont Lamine qui nous intéresse. Ce garçon au pied gauche tout ce qu’il y a de «Ziyechien» va certainement faire parler de lui en Europe dans l’avenir. Les supporters au Maroc le croient déjà acquis pour les Lions de l’Atlas. Rien n’est encore sûr, et tout peut arriver. Il y a à peu près deux mois, la mère du jeune talent du FC Barcelone, Sheila Ebana, a tweeté que son fils «est équato-guinéen et mon enfant je l’ai emmené au pays. Ça me fait mal que les gens disent qu’il ne l’est pas (Équato-guinéen), il n’a que 15 ans et il faut lui laisser le temps de grandir».

Un hard work en perspective pour les responsables du football au Maroc. Il semblerait que le cœur de Lamine soit toujours en stand-by. Et lorsque l’on sait que la mère peut peser lourd dans ce genre de choix (le cas d’Aboukhlal, Ziyech et d’autres), il y a de quoi s’inquiéter.

Sur le site du club (en langue française), on peut lire texto que Yamal n’est pas «seulement considéré comme un joueur d’avenir, mais aussi comme un atout pour l’équipe actuelle. Il est prévu que le jeune talent fasse la navette entre l’équipe B et l’équipe première au cours de la saison à venir. Ses compétences techniques et sa vision du jeu sont très appréciées, de même que sa polyvalence sur le terrain, pouvant jouer à la fois sur l’aile droite et comme faux neuf».