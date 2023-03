Morocco-UK Tourism Summit : Les principaux TO britanniques réunis à Taghazout Bay

L’événement a été marqué par la présence de plus de 30 représentants des principaux tour-opérateurs (TO) britanniques, compagnies aériennes et regroupements professionnels du secteur.

Les échanges ont porté sur les tendances et stratégies à déployer pour booster l’attractivité de la destination Maroc auprès des voyagistes britanniques et consolider les performances déjà réalisées.

Rappelons que la Grande-Bretagne est l’un des marchés les plus importants pour le Maroc, après celui de la France. Il représente près de 600.000 arrivées et plus de deux millions de nuitées par an. Ce qui en fait le troisième marché en termes de touristes et le deuxième en termes de nuitées.

Taghazout Bay, hôte de l’événement, fait partie des cartes gagnantes de l’Offre Maroc. La destination touristique repose sur le concept “nouvelle génération”, offrant une large palette d’activités aux vacanciers tout au long de l’année. Elles répondent ainsi aux exigences du touriste anglais en recherche de destinations certifiées qui respectent le développement durable et solidaire.