Mondial U17 : qualification historique des lionceaux de l’Atlas en quart de finale

L’aventure se poursuit pour les U17 Marocains. Les lionceaux se sont qualifiés, au bout du suspens, pour les quarts de finale de la compétition, après avoir vaincu ce mardi, l’Iran (1-1, t.a.b. 3-1), en huitième de finale, au stade Gelora Bung Tomo de Surabaya, en Indonésie,.

Malgré leur domination, les poulains de Said Chiba ont encaissé un but d’Esmaeil Gholizadeh à la 73e minute. Mais ils ont su réagir et égaliser dans les ultimes secondes du temps additionnel, grâce à un but de Nassim Azaouzi .

En quart de finale, les lionceaux affronteront la sélection malienne, qui a vaincu le Mexique sur le score sans appel de 5-0.