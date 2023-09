Mondial 2030: Pour Infantino, la candidature maroco-ibérique serait “la grande favorite”

Écouter cet article https://www.lavieeco.com/wp-content/uploads/speaker/post-316652.mp3?cb=1696101098.mp3

Alors que le Maroc est déjà assuré d’organiser la CAN 2025, un vent d’optimisme souffle également en faveur du royaume pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, conjointement avec le Portugal et l’Espagne. Et c’est d’ailleurs la presse de nos voisins du nord qui s’en sont fait l’écho.

La radio espagnole Cope, dans son émission Tiempo de Juego, a révélé que le président de la FIFA Gianni Infantino se trouvera prochainement en Espagne pour assister au mariage de l’ex-attaquant brésilien Ronaldo. Signe que le patron de la FIFA n’en veut pas à l’Espagne suite à l’affaire Rubiales. Mieux encore, le journaliste Juanma Castaño a rapporté qu’Infantino présente la candidature maroco-ibérique à l’organisation de la Coupe du monde 2030 comme “la grande favorite”, indique le journal Marca.

Rappelons que le dossier maroco-ibérique pourrait avoir deux concurrents, en l’occurrence le dossier latino-américain mené par l’Uruguay, qui voudrait ainsi faire coïncider le Mondial 2030 avec le centenaire de la première Coupe du monde de football qui avait eu lieu dans ce même pays, et dans une moindre-mesure le dossier qui comprend l’Arabie saoudite, la Grèce et l’Egypte, même si celui-ci semble battre de l’aile.