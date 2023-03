Mondial 2030, les concertations entre les patrons des trois fédérations pour bientôt

L’objectif de la rencontre tripartite, devant réunir les présidents des fédérations espagnole, portugaise et marocaine, viserait à peaufiner la candidature commune.

Ce n’est pas demain la veille que les contours de la candidature réunissant le Maroc, l’Espagne et le Portugal, pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, seront connus. Tout à fait normal. Il est déjà «trop tôt» pour en parler, et en même temps le processus de discussion devrait être déclenché sous peu. Mais d’ores et déjà, le trio partant est en train d’accorder ses violons.

La dynamique de concertation est lancée. Dans les faits, les préparatifs vont bon train au niveau des fédérations des trois pays, en prévision d’une rencontre qui réunira les responsables des trois instances, et dont la date n’est pas encore annoncée. L’objectif étant de peaufiner les termes de la candidature commune. Par ailleurs, et même si certaines spéculations commencent à répartir les stades (2 pour le Portugal, 3 pour le Maroc et 11 pour l’Espagne), il est, encore une fois, «trop tôt» d’aller vite en besogne tant qu’on ne peut pas avancer des «prophéties» sur les rendez-vous de discussion à venir.

Toutefois, même si personne ne peut avancer la liste des «invités de marque» du match amical Maroc-Brésil, il se peut que le rendez-vous tangérois du samedi 25 mars «réserve son lot de surprises».

Les médias ibériques, eux, y vont de leur partition en mettant en avant que l’adhésion du Maroc à cette candidature la met en «très bonne position» pour gagner le pari, rejoignant ainsi les déclarations du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui a estimé, tout récemment, que l’association du Maroc devra peser sur le résultat final.

Dans la foulée, les réactions au niveau continental, de responsables comme de sportifs, supportant la candidature du Royaume considérée «à juste titre comme une candidature au nom de l’Afrique».

Sur un autre registre, certains médias se lancent dans les prédictions chiffrées. Ainsi, si on accorde les 55 voix européennes au couple Espagne-Portugal, cela devra se conforter par au moins une cinquantaine de voix d’Afrique (quand on enlève deux fédérations d’office en mettant en doute deux autres). D’autres ajoutent les voix d’Amérique latine qui, quand elles ne sont pas hispanophones, sont lusophones.