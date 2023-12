Montréal: Dar Al Maghrib “Connect’Maroc”

Cette nouvelle initiative se veut “une plateforme consacrée au dialogue, à l’innovation et à la collaboration, en faveur du développement du Maroc”, indique Dar Al Maghrib dans un communiqué.

Il s’agit d’un espace d’échange, d’interaction, de discussion et de réseautage à même de créer “une dynamique globale” qui profitera à l’ensemble des compétences marocaines dans ce pays de l’Amérique du Nord.

Premier d’une série de rencontres prévues tout au long de l’année 2024, cet événement inaugural de “Connect’Maroc”, organisé dimanche dernier en partenariat avec l’Association ASLI, a été marqué par la mobilisation de dizaines d’acteurs et cadres de la diaspora marocaine au Canada, mais également de France, qui ont manifesté leur disposition à joindre leurs efforts pour amorcer cette nouvelle plateforme, a ajouté la même source.

Intervenant à cette occasion, la directrice de Dar Al Maghrib, Houda Zemmouri, a affirmé que “Connect’Maroc” est “une manifestation de notre volonté collective de connecter nos compétences, nos aspirations et notre amour pour le Maroc. C’est un espace où chaque voix compte, où chaque idée peut devenir le catalyseur d’un changement positif”.

Les travaux de la journée d’inauguration ont été axés sur trois panels : « L’Innovation pour un développement social et durable », « Regards croisés sur des modèles d’incubateurs » et « Parcours inspirants et Partage d’expériences ».

Les échanges ont également abordé les objectifs de la nouvelle plateforme, qui consistent principalement à recueillir les propositions, les besoins, et les opinions de la diaspora marocaine au Canada concernant les stratégies de développement au Maroc. De plus, l’accent a été mis sur l’identification des moyens par lesquels les compétences marocaines peuvent activement contribuer au développement du Maroc.

Les participants se sont aussi penchés sur les axes d’intervention de Connect’Maroc portant sur le développement économique et les opportunités d’investissement dans le Royaume, l’éducation et le transfert de savoir-faire, l’engagement social et les initiatives communautaires ainsi que la préservation de l’identité des Marocains du Canada.

Selon le communiqué, les travaux de la rencontre ont été couronnés par l’annonce de la feuille de route 2024 de l’initiative “Connect’Maroc” qui met l’accent sur “l’inclusion, la participation, la collaboration avec des jeunes compétences, l’intégration de la dimension africaine, et la création d’opportunités pour l’échange et la présentation de projets”.