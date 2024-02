Maroc-Espagne : Les agences de presse signent à Rabat un nouvel accord de coopération

L’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) et l’Agence de presse espagnole (EFE) ont signé, vendredi à Rabat, un Mémorandum d’entente (MoU) portant sur le renforcement de leur coopération dans le domaine des médias.

Paraphé par le Directeur général de la MAP, Fouad Arif, et le Président directeur général d’EFE, Miguel Ángel Oliver, ce MoU prévoit la mise en place d’une coopération en matière de formation et de stages au profit des employés des deux agences et d’un appui technique pour les couvertures médiatiques.

En vertu de cet accord, les deux parties s’engagent également à établir une coopération mutuelle en matière de partage de contenu et d’exécution de projets spécifiques.

A cette occasion, M. Oliver, qui se trouve au Maroc dans le cadre de sa première visite à un pays étranger depuis sa prise de fonction à la tête d’EFE, a qualifié d'”extrêmement importante” la coopération entre les deux institutions médiatiques, particulièrement à la lumière des grandes mutations que connaît le journalisme.

M. Oliver, qui était accompagné de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez, et d’une importante délégation de journalistes et responsables d’EFE, a aussi évoqué les menaces auxquelles font face les médias, notamment la désinformation, assurant qu’elles peuvent être surmontées grâce à la coopération entre les établissements médiatiques.

“Le domaine du journalisme est en train de changer, et cet accord nous met sur la bonne voie pour offrir à nos deux peuples une meilleure compréhension de l’actualité grâce à une information claire et transparente”, a-t-il poursuivi, soulignant l’importance pour les deux institutions de conjuguer leurs efforts afin de faire face aux différents défis.

Pour sa part, M. Arif a souligné les nouvelles opportunités qui s’offrent aux deux agences de presse, grâce à ce MoU, pour élargir leur partenariat de longue date dans les domaines d’intérêt commun et relever les défis de l’industrie des médias de par le monde.

La signature de cet accord arrive à point nommé, alors que la MAP entame une nouvelle ère marquée par une vision stratégique novatrice visant à ériger l’agence en référence régionale et continentale en matière d’information, a-t-il précisé.

Il a également mis l’accent sur le rôle crucial de la MAP et d’EFE dans le raffermissement des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et l’Espagne.

“La MAP et EFE partagent une riche histoire de collaboration et d’échange. En tant qu’agences de presse leaders, nous assumons la responsabilité de fournir à nos lecteurs une information sûre, impartiale et équilibrée, à même de contribuer à la promotion de la compréhension interculturelle et de la coopération internationale”, a dit M. Arif.

De son côté, M. Diez-Hochleitner Rodriguez a affirmé que “la MAP est une grande agence de presse”, qui ne cesse d’accorder un intérêt très particulier à la couverture de tout ce qui a trait aux relations entre le Maroc et l’Espagne.

Les relations maroco-espagnoles sont “singulières”. Elles sont le fruit des liens “privilégiés” unissant SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Felipe VI d’Espagne, ainsi que des efforts déployés par les gouvernements des deux pays, a-t-il souligné.

Il a également relevé l’importance pour la MAP et EFE de travailler ensemble pour promouvoir une meilleure connaissance des cultures marocaine et espagnole auprès des lecteurs des deux agences.