Al Akhbar Al Chahri, le nouveau mag de Rachid Nini

Dans un marché assez terne du journal papier en général, notre confrère Rachid Nini, directeur du quotidien Al Akhbar a décidé de rappeler que la lecture sur papier a toujours ses adeptes et sa place. D’où le challenge d’enrichir la famille des journaux et magazines avec une nouvelle publication arabophone, malgré cette sorte d’hégémonie du digital. D’ailleurs à la «UNE» du premier numéro d’Al Akhbar Al Chahri, un dossier est consacré à «La face malheureuse de l’univers des influenceurs marocains».

En fait, c’est un magazine mensuel généraliste où on peut trouver tous les genres journalistiques traditionnels : des interviews, des points de vue différents, des portraits… Chaque mois, les lecteurs pourront retrouver dans un sommaire varié, l’actualité marocaine et internationale marquante ainsi que des analyses et autres reportages. Ce n’est pas un supplément, comme il en existe pour d’autres journaux. C’est un magazine à part entière.

En résumé, c’est aussi un bien culturel qui voudrait éveiller quelque chose à la fois un peu élitiste et d’envergure dans l’imaginaire et en même temps être partagé par le plus grand nombre. Al Akhbar Al Chahri se veut donc un mensuel résolument moderne, bien adapté à notre société, à notre mode de vie et à nos préoccupations. Le prix de vente du nouveau mensuel dans les kiosques est fixé à 20 dirhams.