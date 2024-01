Maroc-Sénégal : Amadou Ba met en avant la qualité des relations bilatérales

Le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, candidat à l’élection présidentielle du 25 février prochain, a loué, jeudi à Dakar, la qualité des relations excellentes et séculaires existant entre son pays et le Maroc, soulignant que le Royaume est un “un partenaire privilégié du Sénégal dans tous les domaines”.

Amadou Ba s’exprimait dans une déclaration aux journalistes à l’issue de la cérémonie de clôture des travaux de la 50-ème édition des Assises de l’Union internationale de la presse francophone (UPF), tenue à Dakar avec la participation d’une centaine de représentants de médias de l’espace francophone dont du Maroc.

Les relations entre le Maroc et le Sénégal “sont séculaires” et datent depuis longtemps, a dit le chef du gouvernement sénégalais, précisant que les citoyens sénégalais “sont bien accueillis au Maroc” et les Marocains le sont aussi, ici au Sénégal.

Les relations déjà excellentes entre les deux pays se sont renforcées et amplifiées, a ajouté Amadou Ba, relevant, à cet égard, qu’aujourd’hui, les investissements marocains sont très bien présents au Sénégal dans les domaines des banques et des assurances et dans tous les autres secteurs.

La cérémonie de clôture de cette 50-ème édition des Assises de l’UPF, tenue du 9 au 11 janvier sous le thème “Médias, Paix, Sécurité”, a eu lieu, en présence notamment du président de l’UPF, Madiambal Diagne, et des professionnels des médias venus de 43 pays francophones.