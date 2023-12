«MareNostrum 5», l’ordinateur le plus puissant au monde, inauguré à Barcelone

MareNostrum 5, le nouveau superordinateur européen de classe mondiale et l’un des plus puissants au monde, a été inauguré à Barcelone par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

L’inauguration de cette importante infrastructure coïncide avec la fin du semestre de la présidence espagnole du Conseil de l’UE, parmi les priorités de laquelle figure la promotion de l’innovation technologique en tant qu’élément fondamental de l’autonomie stratégique de l’Europe, indiquent les initiateurs de ce projet scientifique.

MareNostrum 5, cofinancé par l’Union européenne et un consortium de pays mené par l’Espagne, entre désormais dans le cercle restreint des dix supercalculateurs les plus puissants au monde et l’un des trois plus puissants en Europe (ordinateur exaflopique), grâce à une puissance d’environ 23 fois supérieure à celle du supercalculateur actuel, MareNostrum 4.

Ce supercalculateur, physiquement situé à l’université polytechnique de Catalogne (UPC), a récemment été reconnu comme la plus grande réalisation de l’année dans le domaine du supercalcul lors de la plus importante conférence mondiale du secteur, qui s’est tenue en novembre dernier à Denver (États-Unis). Il permettra de relever des défis scientifiques jusqu’alors impossibles dans des domaines allant de la médecine au changement climatique, en passant par la production de nouvelles sources d’énergie, précise la même source.

Grâce à son architecture unique, MareNostrum 5 permettra des avancées dans divers domaines de la connaissance, tels que le développement de jumeaux numériques de la planète Terre ou du corps humain pour étudier le changement climatique et promouvoir la médecine personnalisée, la conception de villes plus saines et plus durables ou la recherche de nouveaux matériaux.

Le nouveau MareNostrum 5 se distingue également par sa grande capacité de stockage, unique au monde, passant des 15 pétaoctets disponibles dans MareNostrum 4 à 248 pétaoctets, auxquels pourraient s’ajouter plus de 400 pétaoctets de stockage à long terme.

Ce nouveau supercalculateur est le plus grand investissement européen dans une infrastructure scientifique en Espagne, avec 202,8 millions d’euros, dont 70 millions apportés par l’Espagne.