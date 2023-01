Luxe : Givenchy s’installe au Morocco Mall

Avec une superficie de 210 m2, la boutique Givenchy présentera la collection automne-hiver 2022-2023 homme et femme, prêt-à-porter et accessoires, imaginés par Matthew M. Williams, directeur artistique de la maison, annonce-t-on dans un communiqué.

La collection est ponctuée de silhouettes à la fois simples et ornementales, intemporelles et pratiques, formelles et informelles, mettant en évidence le mélange de luxe, de fonctionnalité et de simplicité, poursuit la même source.

En point d’orgue, la boutique dévoilera la maroquinerie iconique de la maison Antigona / G-Hobo / Moon Cut-Out / 4g Soft.

Avec l’arrivée de Givenchy, le Groupe Aksal continue, à travers son Pôle luxe ‘Aksal Luxury’, d’imprimer son leadership dans la représentation d’enseignes de renommée mondiale, et de grands noms du luxe. Le savoir-faire et l’expertise de premier plan d’Aksal sont aujourd’hui au service d’un portefeuille de plus d’une vingtaine de marques prestigieuses, conclut le communiqué.

GIVENCHY Heures d’ouverture : Lun – jeudi : 11h00 – 19h00 ; ven – sam : 11h00 – 20h00 ; dim : 12H00 – 18H00