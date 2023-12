Les innovations de Fide Consulting en matière de gestion de la relation client

Fide Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de la relation client, annonce sa participation à la 3e édition du Congrès Digital Now qui se tiendra les 20 et 21 décembre à Casablanca. Orchestré par le Club des dirigeants (CDD) sous l’égide du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’Administration, le programme des deux journées connaitra une immersion dans les dernières tendances de la transformation digitale des entreprises, avec un focus tout particulier sur les TPME. Les participants auront l’opportunité de rencontrer des experts renommés, abordant des thématiques cruciales, telles que le capital humain, les écosystèmes numériques, la connectivité et les stratégies d’accompagnement dédiées aux TPME.

Le cabinet profitera de l’événement pour présenter ses dernières innovations, notamment celles développées sur la plateforme Vtiger, dont les produits et services sont utilisés par plus de 300.000 entreprises dans le monde.

Il mettra aussi en exergue ces principales success-stories et les projets déployés chez des leaders dans des secteurs variés, comme l’industrie pharmaceutique, les banques et assurances, la finance, l’agroalimentaire, l’immobilier, le BTP, le tourisme, la monétique, la construction et la high-tech.