Le salon Solaire Expo Maroc ouvre ses portes à Casablanca

Selon les organisateurs, cette édition, organisée jusqu’au 23 février sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, devrait drainer environ 7500 visiteurs des différents secteurs concernés.

Organisé sous l’égide des ministères l’Industrie et du Commerce, de l’Aménagement du territoire, et de la Transition énergétique, cette rencontre offre une vue d’ensemble sur le marché marocain et africain, et sur les nouveautés du secteur de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique.

La 11e édition du Solaire Expo Maroc a été marquée par la signature d’une convention entre trois entreprises visant à établir une nouvelle société spécialisée dans la conception des projets de l’énergie renouvelable, surtout solaire.

Le Salon se démarque par son caractère scientifique, eu égard à son engagement dans la réflexion pour le développement du secteur, lequel engagement se matérialise par la tenue d’une série de conférences, workshops et tables rondes tout au long de ce rendez-vous.