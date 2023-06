Le Maroc participe au sommet mondial du travail

Les travaux du sommet mondial du travail ont débuté ce mercredi 14 juin à Genève, dans le cadre de la 111e session de la Conférence internationale du travail, avec la participation du Maroc.

Ce conclave de haut niveau, placé sous le thème “La justice sociale pour tous”, examine pendant deux jours la nécessité de renforcer la collaboration en faveur de la justice sociale et de discuter la proposition de créer une Coalition mondiale pour la justice sociale, une initiative multilatérale qui a été accueillie favorablement par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail de l’OIT lors de sa 347e session en mars 2023.

Ce sommet, qui connaît la participation d’une délégation menée par le ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Youness Sekkouri, traite du rôle clé de la justice sociale dans la création d’un monde plus durable et plus équitable. C’est également l’occasion d’examiner les stratégies qui seront mises en place dans le cadre d’une feuille de route future pouvant constituer une base pour la création de la Coalition.

Outre les allocutions des différents chefs d’État et de Gouvernement, le sommet comprend quatre panels de haut niveau axés sur différentes questions relatives à l’expansion de la justice sociale. Les panélistes expliqueront leur vision et leurs priorités en matière de justice sociale, afin d’élargir la portée et l’impact des mesures prises et d’optimiser l’utilisation des capacités existantes en améliorant la coordination des politiques au sein et en dehors du système multilatéral.

Les travaux de la 111e session de la Conférence internationale du Travail connaissent la participation d’une délégation marocaine importante composée de représentants du gouvernement, des syndicats les plus représentatifs et des représentants des employeurs.

Les membres de cette délégation poursuivent leur participation active à la conférence en contribuant aux travaux des différentes commissions thématiques traitant des questions inscrites à l’ordre du jour, telles que les finances, les affaires publiques, la mise en œuvre des normes du travail, la protection des travailleurs et la transition économique juste.