«Economie Entreprises» publie le nouveau classement des 500 entreprises les plus performantes

La 22e édition du magazine «Economie Entreprises» portant sur le classement des 500 entreprises les plus performantes au Maroc devient «Les 500 Global». La nouveauté de cette année réside dans l’intégration du reporting ESG dans le questionnaire. «L’enjeu est de placer la durabilité au cœur de la performance économique» a souligné Hassan M. Alaoui, Président du magazine, dans son éditorial. De plus, cette édition comprendra également les acteurs bancaires, les sociétés de crédits ainsi que les compagnies et courtiers d’assurance. L’objectif est de mettre la lumière sur le rôle crucial des acteurs dans la création de valeur ajoutée économique.

Il ressort de cette édition, que le chiffre d’affaires global brassé par les entreprises participantes au classement en 2022, a atteint 940,7 milliards de DH, en progression de 41% par rapport à 2021. Le trio de tête a conservé sa position, avec OCP en haut du peloton. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 114,6 MMDH en hausse de 36% grâce notamment à un effet prix sur les trois segments d’activité, à savoir, la roche l’acide phosphorique et les engrais.

La deuxième place revient à Renault group qui a généré des revenus de 50,3 MMDH, en augmentation de 11,4% et ce, en dépit d’un marché perturbé par les difficultés d’approvisionnement. La troisième position est adjugée par l’ONEE avec un chiffre d’affaires de 41 MMDH.

Parmi les 500 entreprises intégrées dans ce classement, elles sont seulement 17 à réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 10 MMDH et 102 à engranger des revenus allant de 1 à 10 MMDH. Les autres, soit 380 entreprises, dégagent un chiffre d’affaires de moins de 1 milliards de DH.