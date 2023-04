Le cyclisme marocain à la 3ème place africaine

Avec 1308 points à son compteur, l’équipe nationale a gagné une place et occupe désormais le 30ème rang au niveau mondial, selon le classement de l’UCI publié le 28 mars, indique la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC) dans un communiqué.

Bien que le classement mondial soit dominé par la Belgique avec 19026,59 points, suivie de la France (12153,14 pts) et de l’Espagne (11.507,64 pts), il n’en demeure pas moins que le Maroc a réalisé un grand pas en avant, précise la même source.

Au niveau continental, l’Erythrée a pris le 17e rang mondial et le premier au niveau africain (3135,64 pts), devançant l’Afrique du Sud, 2e en Afrique et 25è mondiale (2090,57 pts).

Viennent ensuite l’Algérie (1185,33pts), l’île Maurice (658 pts) et le Rwanda (443,66 pts), qui occupent respectivement les 32è ,46è et 52è places sur le plan mondial et les 4è ,5è et 6è rangs sur l’échiquier africain.

Par ailleurs, trois coureurs marocains figurent dans le Top 10 africain (UCI-Africa Tour), en l’occurrence Achraf Ed- Doghmi (5è), Adil El Arbaoui ( 9è) et Youssef Bdadou (10è).

Grâce à ses résultats distingués, l’équipe nationale marocaine est en bonne position pour décrocher sa qualification pour les Super-championnats du monde prévus dans la capitale écossaise, Glasgow (3-13 août) et les Jeux olympiques de Paris (2024), réservés aux 45 premières équipes du classement mondial, conclut le communiqué.