LdC féminine de la CAF: l’AS FAR s’incline en demies face à Mamelodi Sundowns

La première mi-temps de la rencontre s’est achevée par un nul blanc 0-0.

Les Sud-africaines ont surpris la défense de l’AS FAR et marqué le but de la victoire à la 73-ème minute par Boitumelo Rabale.

L’autre match de la demi finale opposera au Stade Laurent Pokou de San Pedro le Sporting Club Casablanca à l’équipe ghanéenne Ampem Darkoa, mercredi à 20h00.

La finale de cette 3-ème édition aura lieu le 19 novembre à 20h00 à Korhogo.

La Ligue des Champions Féminine de la CAF, la plus importante compétition continentale de clubs de football féminin en Afrique, met aux prises les championnes des six zones de la CAF, le pays hôte et une équipe.

Les deux éditions précédentes ont eu lieu en Egypte en 2021 et au Maroc en 2022.