Lamiae Boumehdi : Une Marocaine championne du Congo avec le FCF Mazembe

Lamiae Boumehdi fait certainement partie de la catégorie tant convoitée des battantes ! Ces femmes qui ignorent le mot « pessimisme » et qui ne renoncent jamais. Insatiable et infatigable, cette footballeuse marocaine de métier a tracé un parcours très honorable à un moment où le football national féminin était encore à ses balbutiements.

La technicienne marocaine de 2023 vient de réaliser un très bon résultat avec Mazembe dont elle n’a pris les commandes qu’en mars dernier. Le lendemain, la presse locale se félicitait : «C’est une technicienne reconnue au Maroc qui a été retenue. La native de Berrechid âgée de 39 ans a été choisie pour conduire le projet sportif de l’équipe féminine».

Que sait-on de cette première femme arabe à entraîner un club des plus redoutables du Continent ? Que sa carrière d’entraîneur professionnelle a commencé en 2015 au Wydad ? Qu’elle avait enchaîné avec des expériences à la tête des sélections nationales féminines marocaines (U17 et U20) de 2017 à 2020 avant de se retrouver à la tête de l’équipe nationale féminine marocaine en 2020 ? Qu’avec les U17, elle a remporté le tournoi « Girls Alsace Cup » en France ? Et avec les (U20), la médaille de bronze aux Jeux Africains de Rabat en 2019 puis le titre lors du tournoi UNAF à Tanger ?

Curriculum vitae…

Le parcours de Lamiae Boumehdi est bien plus que cela. Elle fait partie des filles pionnières du ballon rond, à l’époque où les clubs féminins de football cherchaient vainement une quelconque reconnaissance. Parmi ces équipes on dénote le TAS, le WAC, Bernoussi, Siham, Chabab Atlas Khénifra de foot féminin, Tadla et Inate Berrechid, dont faisait partie Lamiae et qui était à ce moment l’enfant prodige des Lionnes de l’Atlas.

Née en 1983 à Berrechid, Lamiae s’est attachée au ballon rond dès son très jeune âge. Elle se mêlait souvent aux garçons de son quartier et participait dans les matchs « masculins ». Depuis 1996, elle joue sous les couleurs de «Inate Berrechid». Une fois l’âge de 15 ans atteint, Lamia Boumehdi est appelée pour faire partie de la sélection de la Ligue de la Chaouia. A partir de ce moment, les portes de la sélection nationale furent ouvertes.

C’est ainsi que Lamiae fera partie des Lionnes de l’Atlas qui avaient participé à la CAN en Afrique du sud en 2000, où l’équipe nationale allait être éliminée dès le premier tour. Le retard que va prendre le train du football féminin au Maroc va pousser Lamia à penser sérieusement à une carrière professionnelle. Elle jouera donc au Sadaka FC en Libye, au FC Trondheim (Norvège), avant de se convertir en coach à Pérouse (Italie).

En 2002, la sélection féminine marocaine avait participé à un tournoi des footballeuses de moins de 19 ans en Egypte. Les Lionnes l’ont remporté avec brio laissant un agréable souvenir dans les esprits des observateurs qui avaient assisté à ce tournoi. Elles avaient battu l’Egypte et l’Algérie. Pour des joueuses qui ne s’entraînent que trois fois par semaine avec leurs clubs dans le meilleur des cas, le résultat était alors plus que probant.

Cette belle prestation sera derrière l’invitation de six éléments de cette sélection, quelques semaines plus tard, par les responsables du football émirati à travers la FRMF pour faire partie d’une sélection de footballeuses arabes qui allaient affronter l’équipe professionnelle féminine de Chelsea.

Les femmes arabes ont démontré à l’issue de cette rencontre qu’elles n’avaient rien à envier à leurs homologues européennes puisque le résultat fut de deux buts partout. Lamiae Boumehdi, titulaire lors de ce match, a marqué l’un des deux buts. What else !