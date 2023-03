La Ferrari Cavalcade international rassemble 80 bolides à Essaouira

Quatre-vingts Ferrari de collection d’une valeur globale estimée à plus de 100 millions d’euros, venues des quatre coins du globe, sont arrivées lundi à Essaouira dans le cadre de « la Ferrari Cavalcade international 2023 », un événement d’exception et un rendez-vous souiri inédit que vient de vivre encore une fois la cité des Alizés.

Un spectacle grandiose et époustouflant avec ce vaste éventail de modèles présents de ces merveilles de la marque au « cheval cabré », qui se sont rassemblées sur le parking jouxtant le port de la cité des Alizés, pour le plus grand bonheur des amateurs des sports mécaniques et des habitants et visiteurs d’Essaouira très nombreux en cette période de vacances scolaires.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil communal d’Essaouira, Tarik Ottmani, a exprimé toute sa joie de voir Essaouira accueillir un pareil événement et susciter l’intérêt et le choix de ses organisateurs, mettant en avant la contribution de tels événements au rayonnement à l’international d’Essaouira.

Il a, dans ce sillage, expliqué que ce genre de manifestation vient conforter la notoriété d’Essaouira en tant que destination touristique privilégiée et traduire la place de cette cité millénaire en tant que carrefour et plateforme d’accueil des événements d’exception à même de contribuer à la promotion de l’activité touristique à l’échelle nationale.

Partie le 12 mars de Marrakech, cette édition 2023 de la Ferrari Cavalcade mènera cinq jours durant les équipages de ces voitures dans une aventure et une expérience au cours de laquelle ils auront parcouru près de 1.000 km dans les paysages et les arrière-pays de Marrakech, Essaouira, Ouarzazate et Aït Benhaddou.