La délégation officielle marocaine à Djeddah pour le pèlerinage

La délégation officielle marocaine pour le pèlerinage est arrivée, ce vendredi matin à Djeddah, pour accomplir le rite du Hajj au titre de l’année 1444 de l’Hégire.

La délégation conduite par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement, Mustapha Baitas, a été reçue à l’aéroport international Roi-Abdelaziz de Djeddah par l’ambassadeur du Maroc en Arabie saoudite, Mustapha Mansouri, et le Consul général du Royaume à Djeddah, Aziz El Achouri.

La délégation officielle comprend notamment le Wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la Préfecture d’Oujda, Mouaad Jamai, le conseiller à la Cour de cassation et médiateur, Mohamed Benalilou, l’ambassadeur, directeur général des relations bilatérales au ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazough, et le Colonel Mohamed El Fellah, commandant de l’établissement central du matériel de génie.