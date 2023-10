Ironman de retour à la Marina de Tanger

Les organisateurs de la prestigieuse compétition Ironman 70.3 ont confirmé l’organisation de leur 2e édition à Tanger.

Elle se tiendra le 29 octobre prochain à la Marina de Tanger avec plusieurs activités sportives prévues. Cette confirmation vient après le succès de l’organisation de cet événement en octobre dernier, précise la même source.

« Les 1000 participants attendus provenant des quatre coins du globe n’auront qu’une hâte : combiner le triple effort en profitant de la richesse touristique de la région » ont déclaré les organisateurs.

Un week-end événement

L’IRONMAN. 70.3 Tangier est également solidaire, avec une course féminine organisée dans le cadre d’Octobre Rose, le mois de sensibilisation pour le cancer du sein, où 300 participantes sont attendues. Sans oublier la course des enfants, l’occasion pour les graines de champion de fouler le parcours Course à Pied des participants à l’IRONMAN 70.3.

Selon les organisateurs, ces événements annexes d’animation vont se dérouler le samedi précédant la course principale, de manière à inclure les accompagnateurs dans l’évènement et impliquer les tangérois désireux de prendre part à cette grande célébration.

Tanger, une destination idéale

Avec une météo clémente pour la fin octobre, oscillant entre 15 et 25 degrés, Tanger et sa région proposent à ses visiteurs une variété d’activités et de reliefs. La cité légendaire a inspiré les plus grands artistes et écrivains du monde, grâce à son atuthenticité, ses ruelles pittoresques, son magnifique littoral et ses nombreux parcs. Les participant.es, viennent en famille ou avec leurs amis pour profiter sur place d’un séjour touristique. Cette compétition devrait permettre à la ville de Tanger d’accueillir environ 10.000 touristes.

Le parcours

La devise d’IRONMAN « ANYTHING IS POSSIBLE » résonnera de nouveau sur le circuit de rêve de l’IRONMAN 70.3 Tangier, entre Méditerranée et Océan Atlantique.

Les participants débuteront leur aventure en plongeant dans la belle baie de Tanger pour une natation de 1,9 km. Le nouveau parcours vélo leur permet désormais de longer la forêt diplomatique et de découvrir la forêt Médiouna, dans un parcours vélo de 90 km, qui emprunte la route de la plage de Merkel et traverse la rencontre unique des deux mers. La course à pied de 21,1 km démarrera à la Marina de Tanger et se déroulera le long de la corniche, baignant dans les douces senteurs de fin d’été avant d’offrir une Finishline exceptionnelle sur la presqu’île de Tanja Marina Bay.