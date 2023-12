Insta360 Ace et Ace Pro, des caméras boostées à l’IA

IA

Des caméras boostées à l’intelligence artificielle.

En sus de l’habituelle stabilisation maison FlowState

et d’une certification IPX8, elles embarquent une puce gravée en 5 nm offrant des améliorations de l’image, par exemple en faible luminosité ou pour réduire le bruit, grâce à des algorithmes d’IA ainsi qu’un montage automatique des meilleurs moments pour chaque enregistrement.

Écran

Le Flip, c’est la vie

Les deux modèles disposent d’un petit écran en façade

qui affiche des informations basiques et un second écran tactile couleur de 2,4 pouces orientable et retournable.

La version de base embarque un capteur 1/2 pouce 48 Mpx, offrant des enregistrements vidéo en 6K à 30 images par seconde ou de la 4 K à 120 ips pour les ralentis, et la version Pro dispose d’un capteur 1/1,3 pouce couplé à une optique

summarit proposant des enregistrements 8K à 24ips.

Charge

2h d’autonomie et jusqu’à 60 m sous l’eau.

Avec une batterie de 1,650 mA, les deux modèles proposent près de 2 h d’autonomie et une fonction charge rapide de 0 à 22minutes en seulement 18 mm (46 minutes pour une charge pleine). Et enfin, malgré l’écran orientable, les deux caméras sont waterproof jusqu’à 10 m sous l’eau et même jusqu’à 60 m avec un caisson dédié en option.