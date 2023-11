Huawei WATCH GT 4

Ergonomie

Proposée en deux tailles de 41 et 46 mm. Elle promet de convenir à tous les poignets : La 41 mm arbore un design pendentif qui respire la grâce et la sophistication. La version 46mm, elle, dispose d’un corps de montre unique en forme d’octogone, un hommage aux montres de luxe classiques, mais avec une touche moderne.

Autonomie

En matière de recharge, comptez moins de 2h

La montre dispose d’une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 14 jours sur le 46 mm et jusqu’à 7 jours sur le 41 mm. Un pari d’autonomie très réussi et peut réellement s’imposer face aux autres leaders de la santé connectée.

Prix

Disponible à partir de 2.599 DH. En fonction des tailles et des finitions, la montre est désormais en vente au Maroc à partir de 2.599 DH. Avec la WATCH GT 4, vous pouvez téléphoner, envoyer ou recevoir des messages, vérifier des notifications. De plus, elle est compatible avec les deux systèmes d’exploitation Android/IOS et fonctionne avec de manière transparente.