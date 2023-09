Honor Magic V2, un smartphone pliable, ultra-fin et très prometteur

Tech

Performances au sommet. Il est doté de la version 7.2 de Magic OS, construite sur Android 13 et soutenue par le processeur Snapdragon 8 Gen 2, épaulé d’une mémoire RAM de 16Go avec une variété de capacités de stockage : 256Go, 512Go ou 1To. La partie photographique se caractérise par 3 capteurs de 50MP+50 MP+ 20MP.

Charge

Autonomie correcte.

L’alimentation est fournie par une batterie silicium-carbone de 5.000 mAh compatible avec une charge rapide filaire de 66 watts. Le Magic V2 s’offre également des dernières connectivités Wifi 6e et Bluetooth 5.3.

Prix

HONOR n’a encore pas évoqué le prix en Europe. Le téléphone se décline en 4 coloris : noir, noir soie, violet soie et or. Son tarif en Chine, lui, est fixé à 1.135 € en version 16/256Go, et 1.260 € en 16/512 Go. Il coûtera quelques centaines d’euros supplémentaires sur le Vieux Continent.