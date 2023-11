Gucci, sac à main Végan

Écolo

Matière de luxe révolutionnaire. Demetra, un matériau en polyuréthane biosourcé, est composé de blé sans OGM, de maïs et de cellulose de bois. D’après la marque, ce matériau est créé avec des procédés similaires à ceux du tannage du cuir animal, pour une matière résistante et souple avec une éthique écologique.

Luxe

Une innovation sous le signe du luxe durable.

Présenté dans une récente campagne de promotion mettant en scène la chanteuse et actrice américaine Billie Eilish, le sac Horsebit 1955 se dévoile sous un nouveau jour : dans sa version 2023, l’accessoire s’offre un nouveau design asymétrique, combiné à une conception inédite à base de matériaux éco-responsables.

Prix

Exorbitant. Cette version Végan du sac se décline en version monogramme en chanvre certifié et ECONYL® beige et ébène à motif GG, gansé de Demetra brun, pour 2.800 euros ou en Demetra noir pour le prix de 2.980 euros. La valeur de ces produits très haut de gamme s’avère de plus en plus décorrélée de la simple somme des matières premières.