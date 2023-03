Ghizlane Chebbak, capitaine des Lionnes

Née à Sidi Othmane, Casablanca, Ghizlane a commencé à jouer dans des clubs casablancais comme le Rachad Bernoussi et Difaâ Ain Sebaâ. Elle a eu une expérience professionnelle avec le club égyptien Al Maqassa avant de retourner au Maroc et d’intégrer le club des FAR. C’est une joueuse de talent avec de grandes capacités techniques et une discipline exemplaire. Mais le plus important dans sa carrière, c’est d’avoir réalisé le rêve de son père en jouant la finale de la CAN. En effet, ce dernier, après avoir participé avec les Lions de l’Atlas aux Olympiades de Munich en 1972 et contribué à la qualification du Maroc à la CAN 1976, s’est blessé au genou, ratant ainsi le seul trophée continental gagné par le Maroc à Addis-Abeba.