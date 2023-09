Futsal ou The Moroccan PlayStation

Mercredi dernier, on apprend que le Maroc occupe toujours la huitième place au classement mondial de futsal «Futsal World Ranking»… avec une particularité marocaine d’être la meilleure nation à avoir engrangé le maximum de points (19) durant ces dernières semaines.

En fait, depuis quelques années, le futsal marocain s’est imposé en tant que leader au niveau arabe et au niveau de l’Afrique. Rien à dire face à l’unanimité internationale sur le mérite des Lions de futsal. Le progrès de cette discipline est évident.

Récemment, les scores réalisés contre deux grandes équipes de futsal confirment la force des Marocains qui ont battu l’Argentine 7-0 et le Danemark 8-1. Il n’y a pas de vedette dans les rangs, il y a une équipe très soudée. Le terrain étant relativement petit il est très difficile de passer de longs moments sans pressing et en ayant le temps de prendre une décision ou bien de porter sur une grande distance son ballon. Le futsal s’appuie essentiellement sur le jeu de passe. La qualité et la précision des passes sont déterminantes, car le moindre ballon perdu se traduit par une contre-attaque souvent à haut risque. Par des mouvements, des déplacements les joueurs marocains ne reçoivent pas forcément le ballon, mais permettent toujours à un de leurs coéquipiers de profiter d’un espace ainsi libéré. C’est là que les Marocains se distinguent par la qualité et la précision des passes qui s’avèrent déterminantes.

On peut rêver plus grand !

Certes, il y a le Brésil, le Portugal et l’Espagne qui règnent toujours en futsal, mais il semblerait que le Maroc est très proche du big challenge. Il n’y a d’ailleurs guère que le Portugal et le Brésil (avec le Maroc dorénavant) où des joueurs tentent d’éliminer leur adversaire en un contre un. Les Marocains ont amélioré l’efficacité face au but pour tous les joueurs, car chacun est susceptible de marquer sur un match, même le goal keeper. Ils ont développé leur propre style. Ils possèdent tous une excellente maîtrise contrôle-passe.

Il faut dire que grâce au soutien sans conditions de la FRMF, et la présence d’un technicien de très haut niveau, le monde entier reconnaît aujourd’hui cette suprématie marocaine et ce savoir-gagner qu’il faudrait couronner par le Trophée mondial. Et les poulains de Hicham Dguig se préparent activement pour la 10e Coupe du Monde de la FIFA qui se tiendra en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre 2024.