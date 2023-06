Futsal, le Maroc loin devant au nouveau classement mondial

En revanche, cette équipe du Maroc avec sa huitième place, se propulse loin devant par rapport à des teams comme la France (14e ), la Croatie (16e ), la Belgique (31e ), l’Égypte (37e), l’Allemagne (55e ), l’Angleterre (61e ), et l’Algérie (96e ), à titre d’illustration. Les Lions de l’Atlas futsal règnent en maîtres sur le continent et sur le monde arabe. L’équipe nationale n’a donc plus rien à prouver en montrant encore une fois sa suprématie.

Le Maroc avait remporté le titre de ce championnat l’année dernière, après sa victoire contre l’Irak en finale. Il avait également été couronné champion en 2021 après avoir battu l’Égypte. N’oublions pas non plus que la sélection marocaine a fait match nul (0-0) face à son homologue brésilienne, cinq fois championne du monde, sur son terrain. En principe, on ne sort jamais indemne quand on joue contre le Brésil chez lui.

Si on parle aux spécialistes du parcours de la sélection nationale depuis son sacre à la Coupe d’Afrique des nations en Afrique du Sud en 2016. Si on leur demande comment on est arrivé à former une équipe forte et compétitive qui a dominé la discipline au niveau continental et régional et a réussi à battre les plus forts sur la scène internationale, ils répondent directement que ce n’est pas seulement une question de talent.

C’est la stabilité technique avec la présence d’un sélectionneur dévoué comme Hicham Dguig, l’harmonie du groupe et le soutien sans limites de la FRMF. Et c’est ainsi que tous les fans de cette merveilleuse équipe sont désormais unanimes pour une réelle quête du trophée suprême : la Coupe du monde.