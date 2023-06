Futsal : “Achaâb youride” la Coupe du monde

Une excellente prestation que celle des poulains de Hicham Deguig lors de 7ème édition de la Coupe arabe qui s’est terminée aujourd’hui par un troisième trophée successif. Le grand talent des Marocains et leur suprématie ont été prouvés avec un parcours exemplaire.

En phase de groupes, le Maroc a commencé par les Comores et un score de 5-0, puis le Liban 5-0, et le Koweït par 4-2. En quarts de finale ce sera le tour de l’Arabie saoudite avec le même tarif 5-2, puis ce fut la Libye en demi-finale et un nouveau 5-1 pour retrouver le Koweït en finale. Et au lieu des 4-2 de la phase de groupe cette fois, l’équipe koweïtienne recevra une bonne démonstration par un score historique de 7-1.

Les compagnons de Anass El Ayyane ont forcé le respect parmi le public, les médias arabes et un large éventail d’autres observateurs. Félicitations et un grand bravo pour la sélection nationale de futsal qui confirme encore une fois la réussite de la stratégie ingénieuse de l’ensemble des responsables du département du football dans notre pays.