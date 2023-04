Fuite de documents classifiés : Un membre de la Garde nationale arrêté par le FBI

Jack Teixeira, âgé de 21 ans, a été arrêté par des agents fédéraux et accusé de “suppression, conservation et transmission non autorisées présumées d’informations classifiées de la défense nationale”, a affirmé Garland.

Teixeira était le modérateur d’un groupe de discussion en ligne qui aurait divulgué les documents classifiés, selon les enquêteurs.

Ces fuites constituent “un acte délibéré et criminel”, a souligné le Pentagone.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune indication que Teixeira a divulgué des documents classifiés à la demande ou sous le contrôle d’une puissance étrangère, les enquêtes sur les principales affaires d’espionnage américaines impliquant des suspects aux motivations diverses ont révélé de graves insuffisances dans la capacité du gouvernement à protéger les documents classifiés.

Alors que les agences de renseignement comme le FBI et la CIA ont accru leurs précautions, le département de la Défense, qui emploie la majeure partie de la communauté du renseignement, reste extrêmement vulnérable.

La divulgation de documents classifiés constitue un problème majeur pour le ministère de la Défense, en particulier en ce qui a trait à la fréquence et la rigueur avec lesquelles les responsables du contre-espionnage surveillent en permanence les employés ayant accès aux informations sensibles.

Les documents, qui portent notamment sur la stratégie militaire de l’OTAN dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie, circulent depuis des semaines sur différentes plateformes en ligne.