Vidéo. Football : Le Maroc « ready » pour accueillir la CAN 2025

L’organisation réussie de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 23 ans de football par le Maroc confirme que le Royaume est prêt à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, écrit l’Agence de presse du Moyen Orient (MENA).

Le Maroc a brillamment organisé cet événement footballistique continental, qui a connu la participation de 8 équipes nationales sur les pelouses du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah et du Grand Stade de Tanger, indique l’Agence, rappelant que le Maroc avait abrité en 2011 ce même tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques.

Le Maroc, l’Égypte et le Mali ont réussi à se qualifier pour les prochains JO de Paris 2024, alors que la Guinée, 4ème du classement, jouera un match de barrage contre une sélection asiatique, fait savoir la même source.

En l’espace de 5 mois, le Maroc a réussi à organiser deux événements sportifs d’envergure, à savoir la Coupe du Monde des Clubs en février dernier et la CAN U23, rappelle MENA.

Le Royaume a continué à montrer sa capacité en matière d’organisation de compétitions et d’événements sportifs importants, dans le cadre de son ambition d’abriter la CAN 2025, et ce, pour appuyer sa candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

La Confédération africaine de football (CAF) s’apprête à annoncer le pays qui organisera la CAN 2025, après le retrait de la Guinée, précise l’agence de presse, estimant que le Maroc est le principal candidat pour accueillir la compétition continentale, eu égard à la confiance placée en lui par les responsables de la CAF.

Le Maroc a préparé un dossier solide pour renforcer sa candidature à abriter la CAN, se félicite l’agence, citant des stades ultramodernes tels que le Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, le Grand Stade de Tanger, le Stade Mohammed V à Casablanca, le Grand Stade de Marrakech, le Stade Adrar à Agadir, ainsi que le Complexe sportif de Fès.