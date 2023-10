Foot : Les pays hôtes des Euro 2028 et 2032 dévoilés

L’UEFA a annoncé que les éditions de l’Euro 2028 et de l’Euro 2032 se tiendront au Royaume-Uni/Irlande et en Italie/Turquie. Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a officialisé ces deux décisions lors d’une brève cérémonie. Ces choix font suite à l’Allemagne, qui accueillera l’Euro 2024, du 14 juin au 14 juillet, et confirment la tendance à organiser conjointement d’importantes compétitions sportives, une solution nécessaire pour de nombreux pays souhaitant être hôtes de ces événements.

De Wembley à Londres au City Stadium de Manchester en passant par St James Park à Newcastle, Hampden Park à Glasgow, la Dublin Arena, le National Stadium de Cardiff ou le Casement Park de Belfast, les dix stades de 2028 sont connus et pour beaucoup déjà mythiques, pour le football comme pour le rugby ou les sports gaéliques.

Les contours de l’organisation de 2032 demeurent plus mystérieux, Italie et Turquie ayant longtemps fait campagne séparément avant d’unir leurs forces fin juillet, sans dévoiler leurs futures villes hôtes, alors que près de 1.400 km à vol d’oiseau séparent leurs deux capitales.

Si la Coupe du monde de football double de taille à partir de 2026, avec 48 équipes en lice, le Championnat d’Europe conserve depuis 2016 une phase finale regroupant 24 sélections, soit 51 rencontres à organiser contre 104 pour un Mondial.