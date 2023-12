Fondouq Bradyine de Fès se refait une beauté

Dans le cadre de la convention de partenariat relative au programme de mise en valeur des activités économiques et d’amélioration du cadre de vie dans la médina de Fès (2020-2024), signée devant le Roi en mars 2020, l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès lance une consultation pour la réalisation de l’étude architecturale et le suivi des travaux de restauration et de réhabilitation de Fondouq 07 Bradyine dans la médina.

L’objectif est la mise en place d’un projet destiné à accueillir des activités d’artisanat «propre» et de commerce dans des espaces-ateliers relatant l’architecture traditionnelle authentique de la médina et sa réalisation suivant le mode constructif et avec des matériaux traditionnels en usage dans la ville pour des projets similaires.

Les projets architecturaux proposés doivent puiser dans l’héritage patrimonial historique des fondouks dont regorge la médina de Fès. Ces espaces ont toujours représenté, à travers l’histoire des médinas en général et celle de Fès en particulier, des lieux prisés d’épanouissement des activités de commerce et d’artisanat et des points d’échange culturel et de transmission du savoir.