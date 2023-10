Fitbit charge 6, un bracelet d’activité premium pour le sport

Nouveautés

60% plus précis avec une flopée de capteurs. Un capteur de fréquence cardiaque est promis 60% plus précis avec 40 types d’exercices pris en charge, dont 20 nouveautés. L’appareil peut réaliser des électrocardiogrammes et alerter en cas de variation du taux d’oxygène dans le sang (SPo2) sans oublier le suivi du sommeil et la mesure du stress.

Tech

Intégration des services Google

Faisant partie de Google, plusieurs services et apps du moteur de recherche sont désormais intégrés. C’est le cas des contrôles pour YouTube Music, mais aussi de Google Maps qui affiche une vue interactive et des instructions, ou encore Google Wallet pour payer directement avec le poignet.

Prix

20 € moins cher que son prédécesseur. L’appareil a tout pour remplacer une montre connectée, y compris un écran couleur qui est suffisamment grand pour y voir plus clair. Le tout pour 159,95 € sur le store officiel de la marque, Google et certains revendeurs agréés. Côté coloris, trois versions sont proposées : noir volcanique, porcelaine et corail.