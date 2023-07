Finale de la CAN U23 : L’Afrique sera à Rabat

C’est compréhensible, car cela coïncide avec de nombreux événements continentaux. Sans oublier les informations en provenance de la présidence de la FIFA, relayées par les tweets du président Infantino. Quant aux spéculations de certains médias voisins sur l’absence de Patrice Motsepe à l’ouverture en tant que président de la CAF, cela n’affecte en rien la situation. La promotion de la candidature marocaine pour la CAN 2025 progresse bien et tout semble indiquer une issue favorable. L’Afrique sera chez elle au Royaume. De plus, le dossier du Mondial tripartite pourrait également bénéficier de la rencontre des U23 pour renforcer davantage sa position. La Fédération marocaine fait son travail et les résultats couronneront les efforts déployés.