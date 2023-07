EcoFlow Glacier, la nouvelle glacière électrique

Usage

Une glacière 2 en 1. Avec sa batterie amovible de 298Wh, le GLACIER propose 40 heures de réfrigération ou 19h de congélation sur une seule charge. Il peut produire 18 glaçons en 12 minutes et dispose de 2 compartiments de stockage avec contrôle indépendant de la température pour une réfrigération et une congélation simultanées.

Écran

La glacière est dotée d’un écran LCD.

Très utile pour afficher les températures internes, l’autonomie de la batterie, les niveaux d’eau pour la glace et d’autres statistiques, afin que vous soyez avertis en temps réel.

Énergie

Le constructeur a pensé à tout. L’appareil peut servir de chargeur portable pour les ordi et tél portables. Il est également doté d’une poignée pliable et de roues pour faciliter son transport et peut se charger sur secteur, grâce à un chargeur de voiture, un panneau solaire ou une batterie externe. L’EcoFlow Glacier est en vente au prix de 1.199 euros.