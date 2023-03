Découverte d’un morceau d’un manuscrit juif en hébreu à Akka

Les fouilles entre dans le cadre d’un projet d’exploration et de réhabilitation du patrimoine oasien judéo-marocain.

C’est au cœur d’une synagogue dans le village de Tagadirt de la palmeraie d’Akka, dans le sud du Maroc, qu’il y a eu, récemment, une découverte d’un morceau d’un manuscrit religieux juif en hébreu. Il s’agit du fruit du travail de deux archéologues, Un Marocain, Saghir Mabrouk, de l’Institut marocain INSAP et un Israélien, Yuval Yekutieli, de l’Université Ben Gourion du Néguev.

Il est à noter que ces fouilles s’inscrivent dans le cadre d’un projet d’exploration et de réhabilitation du patrimoine juif oasien mené par une équipe de six chercheurs marocains, israéliens et français, renseigne l’AFP. La même source indique, par ailleurs, que la synagogue en question, est bâtie au milieu du Mellah en terre dans la tradition architecturale présaharienne.

A noter, en outre, que cette collaboration scientifique, facilitée suite à la reprise des relations entre le Maroc et Israël, devrait lever le voile sur des pans de l’histoire du patrimoine judéo-marocain.