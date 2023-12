Dans 5 ans, le 1er TGV américain reliera Los Angeles à Las Vegas

La première ligne de train à grande vitesse aux Etats-Unis devrait voir le jour en 2028, entre Las Vegas et Los Angeles, projet-phare d’une dizaine d’investissements ferroviaires annoncés vendredi par l’administration de Joe Biden.

Baptisé Brightline West, du nom de la compagnie privée qui sera chargée de la construire et ensuite de faire circuler les trains, ce projet “recevra jusqu’à 3 milliards de dollars”, détaille l’administration dans un communiqué.

Ce tout premier train à grande vitesse américain reliera alors Los Angeles (Californie) à Las Vegas (Nevada) en un peu plus de deux heures, contre le double en voiture.

Le président Joe Biden, fidèle usager du train lorsqu’il était sénateur, ce qui lui vaut le surnom d'”Amtrak Joe”, du nom de la compagnie ferroviaire publique, se rendra vendredi à Las Vegas (Nevada) pour annoncer officiellement le lancement de cette future ligne, et détailler d’autres projets de modernisation qui bénéficieront d’un financement.

Au total, “8,2 milliards de dollars pour dix projets ferroviaires de voyageurs à travers le pays”, a annoncé le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, lors d’une conférence téléphonique.

Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du gigantesque plan d’investissements dans les infrastructures que Joe Biden avait fait adopter en novembre 2021, et qui prévoit 66 milliards de dollars pour le transport ferroviaire de voyageurs.

Plusieurs projets ont déjà été annoncés ces derniers mois. Cette dernière tranche porte à 30 milliards de dollars le montant désormais alloué.

La place de 1er “TGV” des Etats-Unis ne devrait donc finalement pas être pour la ligne San Francisco-Los Angeles, un vieux serpent de mer qui a pris un retard considérable, faisant exploser les coûts. Il bénéficiera toutefois de 3 milliards de dollars pour accélérer sa réalisation, a encore annoncé l’administration.

“Les investissements permettront de réparer l’infrastructure ferroviaire vieillissante”, et ainsi de bénéficier à l’économie américaine, mais aussi de “créer des emplois syndiqués bien rémunérés”, relève encore l’administration Biden.

Et de préciser que ces trains électriques “ôteront des millions de voitures des routes et réduiront les émissions, consolidant ainsi le rail interurbain comme une alternative écologique à l’avion ou à la voiture et permettant à des millions d’Américains de gagner du temps”.

L’administration a également annoncé vendredi, “34,5 millions de dollars” d’investissements, toujours dans le cadre du plan Biden, pour développer le transport ferroviaire dans 44 États.